Sports joins Content Americas line-up alongside microdrama, digital-first, AI, commissioning and branded entertainment in shaping future of content
Versión en español abajo
Fox Corporation’s Carlos Martinez, Offline Sports’ Gonzalo Arias, DeCulto’s Hernán Caffiero and Box to Box Films’ Andrea Perez are set to reveal how one of the world’s most universal pastimes has transformed into one of entertainment’s most powerful storytelling engines at Content Americas.
To find out more about Content Americas and register at the Tier 3 rate of $999, saving $300 on the full delegate price, CLICK HERE. This rate ends 31 December!
Sport stopped being just a competition long ago. Beyond passion and identity, it has evolved into a billion-dollar business. In this panel session at Content Americas, leading executives in the space will delve into how creators can tap into this booming genre, crafting projects that feel authentic, resonate emotionally and keep audiences engaged.
Speaking at Content Americas:
Carlos Martínez
Exec VP and MD, Latin America
Fox Corporation
Martinez is responsible for overseeing the company’s operations and strategy in Latin America, including managing its sports-focused SVoD service Fox One in Mexico. In Mexico, Fox One is the evolution of Caliente TV, which Fox acquired in June 2025, launching its Fox Latin America operations and integrating broadcast rights to some of the world’s most prestigious leagues and tournaments, including Liga MX and the UEFA Champions League. The streamer features more than 2,000 live sporting events per year and a complete line-up of original sports productions, making Fox One the most comprehensive sports streaming service in Mexico. Prior to joining Fox, Martinez was MD of Biztorm Consulting as well as advisor for Fox’s Tubi in Latin America. Before that, he spent over three decades at two Fox International Channels under 21st Century Fox.
Gonzalo Arias
Co-founder
Offline Sports
Arias’s career combines a strong academic foundation with extensive experience in media, audiovisual production, political communication, and public and cultural policy design. He holds a sociology degree and postgraduate qualifications in communication, public opinion and public management. Arias is also the author of several books on politics, media and culture, including Gustar, ganar y gobernar. El ABC de la comunicación política (Aguilar, 2017) and Comunicar lo local: estrategias electorales y de gobierno (La Crujía, 2021), both recipients of the Napolitan Victory Award for Political Book of the Year. As an executive producer, he has overseen scripted series, documentaries, hybrid formats and feature films for major international platforms such as Prime Video, Disney, Flow and HBO, as well as free-to-air networks and emerging digital platforms. Over his career, Arias has won six Martín Fierro Awards in multiple categories. He is also a voting member of the International Academy of Television Arts & Sciences, which oversees the International Emmy Awards.
Hernán Caffiero
General director and showrunner
DeCulto
Caffiero is a director, producer and screenwriter of fiction and documentary films and series. He won an International Emmy Award in 2018 with his series The Suspended Mourning/Una Historia Necesaria. He was nominated again in 2024 for the International Emmy for the series Our Lives. In 2021, he directed and wrote docuseries Más Allá de Diego, released on Disney+, winner of the 2022 Produ Award for Mejor Docuserie Biográfica. He is the creator, screenwriter and director of miniseries Raza Brava (2026), which won the CNTV Historical Series Award, two awards at FICG: Episodio 0, and one award at SANFIC’s SeriesLab. He received the Best Director Award in 2019 at the NACCC in NYC and was general director of the Aprobemos Dignidad campaign in 2020, which was nominated in six categories and won two Napolitan Awards for Spot of the Year and Best Awareness Campaign at the 2021 edition.
Andrea Perez
Media, sports and entertainment executive
Box to Box Films
Perez is a media, sports and entertainment executive with extensive experience working in various areas of the entertainment industry. Before joining Box to Box Films, she was general manager at Fox Sports Mexico and previously an executive at Netflix and Grupo Imagen.
To view the full Content Americas agenda, click here.
El deporte se suma a Content Americas 2026 como una de las fuerzas que definirán el futuro del contenido junto a los microdramas, el digital-first, la IA, el commissioning y el branded entertainment
Carlos Martínez de Fox Corporation, Gonzalo Arias de Offline Sports, Hernán Caffiero de DeCulto y Andrea Pérez de Box to Box Films revelarán en Content Americas cómo uno de los pasatiempos más universales del mundo se convirtió en uno de los motores de storytelling más poderosos del entretenimiento.
Para conocer más sobre Content Americas y registrarte con la tarifa Tier 3 de US$ 999, ahorrando US$ 300 sobre el precio completo de la entrada, haz CLIC AQUÍ. ¡Esta tarifa finaliza el 31 de diciembre!
El deporte dejó hace tiempo de ser solo competencia. Además de una fuente de pasión e identidad, hoy es un negocio milmillonario. Y una de las grandes minas de oro narrativas. En este panel, líderes del sector analizarán cómo aprovechar ese terreno de juego para levantar proyectos capaces de conectar y retener audiencias de manera auténtica.
Serán speakers en Content Americas:
Carlos Martínez
EVP y managing director, Latin America
Fox Corporation
Martínez supervisa las operaciones y la estrategia de la compañía en América Latina, incluido Fox One, su servicio SVoD enfocado en deportes en México. Allí, Fox One es la evolución de Caliente TV, que Fox adquirió en junio de 2025, marcando el inicio de sus operaciones en América Latina e incorporando derechos de transmisión de algunas de las ligas y torneos más prestigiosos del mundo, como la Liga MX y la UEFA Champions League.
El streamer ofrece más de 2.000 eventos deportivos en vivo al año y un catálogo completo de producciones originales, consolidándose como el servicio de streaming deportivo más robusto de México.
Antes de unirse a Fox, Martínez fue managing director de Biztorm Consulting y asesor de Tubi para América Latina. Previamente, pasó más de tres décadas en dos Fox International Channels bajo 21st Century Fox.
Gonzalo Arias
Cofundador
Offline Sports
La trayectoria de Arias combina una sólida formación académica con amplia experiencia en medios, producción audiovisual, comunicación política y diseño de políticas públicas y culturales. Es sociólogo y cuenta con posgrados en comunicación, opinión pública y gestión pública.
Es además autor de varios libros sobre política, medios y cultura, entre ellos ‘Gustar, ganar y gobernar. El ABC de la comunicación política’ (Aguilar, 2017) y ‘Comunicar lo local: estrategias electorales y de gobierno’ (La Crujía, 2021), ambos ganadores del Napolitan Victory Award al Libro Político del Año.
Como productor ejecutivo ha supervisado series scripted, documentales, formatos híbridos y largometrajes para plataformas internacionales como Prime Video, Disney, Flow y HBO, además de canales abiertos y plataformas digitales emergentes.
A lo largo de su carrera ha obtenido seis premios Martín Fierro en distintas categorías. También es miembro con voto de la International Academy of Television Arts & Sciences, responsable de los International Emmy Awards.
Hernán Caffiero
Director general y showrunner
DeCulto
Caffiero es director, productor y guionista de cine y series de ficción y documental. Ganó el International Emmy Award en 2018 con ‘Una historia necesaria’, y volvió a ser nominado en 2024 con ‘La vida de nosotras’.
En 2021 dirigió y escribió la docuserie ‘Más allá de Diego’, estrenada en Disney+, ganadora del premio Produ 2022 a Mejor Docuserie Biográfica.
Es creador, guionista y director de la próxima miniserie ‘Raza brava’ (2026), galardonada con el Premio CNTV a Serie Histórica, dos premios en FICG Episodio 0 y un premio en el SeriesLab de SANFIC.
En 2019 recibió el premio a Mejor Director en el NACCC de Nueva York y en 2020 fue director general de la campaña Aprobemos Dignidad, nominada en seis categorías y ganadora de dos Napolitan Awards —Spot del Año y Mejor Campaña de Concientización— en la edición 2021 realizada en Washington DC.
Andrea Pérez
Ejecutiva de medios, deportes y entretenimiento
Box to Box Films
Pérez es una ejecutiva con amplia experiencia en distintas áreas de la industria del entretenimiento. Antes de incorporarse a Box to Box Films fue general manager de Fox Sports México y previamente trabajó en Netflix y Grupo Imagen.
Para ver la agenda completa de Content Americas, haz CLIC AQUÍ.
Also speaking at Content Americas: