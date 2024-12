Major streamers and studios join Content Americas conference line-up

Versión en español abajo

Disney’s Leonardo Aranguibel, Marta Ezpeleta of The Mediapro Studio, Raúl Berdonés of Secuoya Content Group and Javier Pons of Telemundo Studios have joined the Content Americas speaker line-up as it heads towards a sell-out event.

You can find out more about Content Americas and register online by CLICKING HERE.

Aranguibel will take part in a fireside chat at the event to discuss future content strategies and priorities for Disney in Latin America, while Ezpeleta, Berdonés and Pons will all feature in a State of the Latam and Hispanic Nation session to dissect the impact of the past 12 months on the business and what the next year has in store.

Content Americas is host to a three-day smart conference agenda featuring a series of thought-leadership keynote interviews and panel sessions, where leading executives will share their strategic visions, provide thoughts on the future of the business and offer insight into their content priorities.

Speaking at Content Americas:

Leonardo Aranguibel

VP and head of production operations and strategy

The Walt Disney Company

Aranguibel coordinates creative and operational efforts across various production sectors for The Walt Disney Company Latin America, including general entertainment, kids’ content, factual and unscripted. Previously, he was director of production at Disney Media Distribution Latin America until May 2019. Since joining Disney-ABC International Television in 2005, Aranguibel has led the development and production of original projects throughout Latin America and the US Hispanic market, adapting iconic series such as Desperate Housewives and Grey’s Anatomy for multiple territories, including Brazil and Mexico.

Marta Ezpeleta

CEO

The Mediapro Studio

Ezpeleta will become CEO of The Mediapro Studio (TMS) on January 1, 2025, replacing Laura Fernández Espeso, who will step into the role of CEO of Grup Mediapro. Ezpeleta boasts an extensive career in the television and film industry, beginning in 1998 at The Walt Disney Company, where she was involved in the launch of Disney’s TV channels in Spain and Portugal.

Over the next 20 years, she consolidated her position as GM of distribution for the Iberian Peninsula, where she spearheaded marketing content produced by the company’s brands (Disney, Pixar, Marvel, Lucas and ABC Studios), as well as the company’s TV channels and on-demand services.

In 2019, Ezpeleta joined TMS as director of international distribution and coproductions. Under her direction, TMS series and films including The Head, Celeste, Quiet, The Famous Five and Express have screened in more than 100 countries.

Raúl Berdonés

Founder and executive president

Secuoya Content Group

Secuoya Content Group is a leading international firm in content creation, production, post-production and distribution. Under Berdonés’ leadership, Secuoya has expanded significantly, with more than 2,000 permanent employees and 10,000 collaborators across key markets in the US, Latin America, Europe and the Middle East. Since 2023, Berdonés has been the majority shareholder of the company, the only Spanish-owned independent global content group. He is also the president of the Audiovisual Cluster of Madrid.

In 2021, he launched Secuoya Studios, specialising in Spanish-language content for platforms and broadcasters worldwide, offering comprehensive solutions from production to marketing. The studio has produced hit series like Montecristo, Zorro and Supernormal, along with successful films and documentaries.

Javier Pons

Executive VP

Telemundo Studios

Pons oversees all scripted productions for Telemundo’s network and streaming platforms. His projects include Sed de Venganza, Perseguida and La Dinastía Casillas (working title). With over three decades of experience, Pons has worked with media companies in the US, Spain, France, Mexico, Colombia, Chile and Argentina. Before joining Telemundo, he served as general director of Globomedia and head of TV at The Mediapro Studio, where he spearheaded the creation of series for mobile and streaming including Nasdrovia (Movistar), Iron Hand (Mano de Hierro, for Netflix) and The Boarding School: Las Cumbres (El internado, las Cumbres for Amazon). He has coproduced films such as Competencia Oficial (Official Competition), starring Antonio Banderas and Penelope Cruz.

Destacados streamers y estudios se suman a las conferencias de Content Americas

Leonardo Aranguibel de Disney, Marta Ezpeleta de The Mediapro Studio, Raúl Berdonés de Secuoya Content Group y Javier Pons de Telemundo Studios se suman al line-up de speakers de Content Americas, que se encamina a una nueva edición con tickets agotados.

Puedes conocer más sobre Content Americas y registrarte online haciendo CLIC AQUÍ.

Aranguibel participará de un fireside chat en el que abordará la estrategia de contenidos y las prioridades para Disney Latin America. Y Ezpeleta, Berdonés y Pons participarán del panel State of the Nation: Iberoamérica, donde debatirán acerca del estado de la industria durante estos últimos 12 meses y qué esperan para el próximo año.

Content Americas ofrece un programa de conferencias de tres días, con keynotes, paneles y sesiones donde ejecutivos líderes de la industria compartirán sus visiones estratégicas, sus opiniones sobre el futuro de la industria e insights sobre los contenidos que están buscando.

Nuevos speakers de Content Americas:

Leonardo Aranguibel

VP y head de operaciones de producción y estrategia

The Walt Disney Company

Aranguibel coordina los esfuerzos creativos y operativos en producción para The Walt Disney Company Latin America, incluyendo entretenimiento general, contenido infantil, factual y unscripted. Anteriormente, fue director de producción en Disney Media Distribution Latin America hasta mayo de 2019. Desde su incorporación a Disney-ABC International Television en 2005, Aranguibel ha liderado el desarrollo y la producción de proyectos originales en toda América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos, adaptando series icónicas como ‘Desperate Housewives’ y ‘Grey’s Anatomy’ para múltiples territorios, incluyendo Brasil y México.

Marta Ezpeleta

CEO

The Mediapro Studio

Ezpeleta asumirá como CEO de The Mediapro Studio (TMS) el 1 de enero de 2025 en reemplazo de Laura Fernández Espeso, quien ocupará el cargo de CEO de Grup Mediapro. Cuenta con una destacada carrera en la industria del cine y la televisión, que comenzó en 1998 en The Walt Disney Company, donde participó en el lanzamiento de los canales de Disney en España y Portugal. Durante los siguientes 20 años, se consolidó como directora general de distribución para la Península Ibérica, liderando el marketing de contenido producido por marcas de la compañía como Disney, Pixar, Marvel, Lucas y ABC Studios, además de los canales de televisión y servicios bajo demanda de la compañía.

En 2019, se unió a TMS como directora de distribución internacional y coproducciones. Bajo su dirección, series y películas de TMS como ‘The Head’, ‘Celeste’, ‘El mal’, ‘Los cinco’ y ‘Express’ se han distribuido en más de 100 países.

Raúl Berdonés

Fundador y presidente ejecutivo

Secuoya Content Group

Secuoya Content Group es una compañía internacional líder en creación, producción, postproducción y distribución de contenido. Bajo el liderazgo de Berdonés, Secuoya ha experimentado una expansión significativa con más de 2.000 empleados fijos y 10.000 colaboradores en mercados clave como Estados Unidos, América Latina, Europa y Medio Oriente. Desde 2023, Berdonés es el accionista mayoritario de la compañía, el único grupo independiente de contenido internacional de propiedad española. Además, preside el Clúster Audiovisual de Madrid.

En 2021, lanzó Secuoya Studios, especializado en contenido en español para plataformas y cadenas de televisión de todo el mundo, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde la producción hasta el marketing. El estudio ha producido exitosas series como ‘Montecristo’, ‘Zorro’ y ‘Supernormal’, además de películas y documentales.

Javier Pons

VP ejecutivo

Telemundo Studios

Pons supervisa todas las producciones scripted para las pantallas de televisión y streaming de Telemundo. Entre sus proyectos destacan ‘Sed de venganza’, ‘Perseguida’ y ‘La dinastía Casillas’ (título provisional). Con más de tres décadas de experiencia, Pons ha trabajado con empresas de medios en Estados Unidos, España, Francia, México, Colombia, Chile y Argentina.

Antes de unirse a Telemundo, fue director general de Globomedia y head de televisión en The Mediapro Studio, donde lideró la creación de series como ‘Nasdrovia’ (Movistar Plus+), ‘Mano de hierro’ (Netflix) y ‘El internado: Las Cumbres’ (Amazon). Además, ha coproducido películas como ‘Competencia oficial’, protagonizada por Antonio Banderas y Penélope Cruz.